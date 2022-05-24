На Александра Шестуна составили протокол «о фейках»
На экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна составили протокол «о фейках». Административное нарушение связано с высказываниями о СВО на судебном заседании
На экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна составили протокол «о фейках». Административное нарушение связано с высказываниями о СВО на судебном заседании.
Адвокат Шестуна Михаил Трепашкин сообщает, что на его подзащитного составлен протокол по административной статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные высказывания, направленные на дискредитацию ВС РФ».
На первое заседание по существу, по уголовному делу об оскорблении представителей власти, в Домодедовский суд Александр Шестун пришел в желто-синей футболке. В перерывах экс-глава Серпуховского района выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Повторное административное правонарушение по этой статье грозит нарушителю уголовным делом.
Протокол был составлен начальником Отдела исполнения административных наказаний, майором МВД.
Сегодня в Домодедовском суде проходит второе заседание по существу по делу об оскорблении представителей власти. На заседании присутствуют журналисты с государственных телеканалов.