24 мая 2022, 12:36
УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов с надписью «Мир» на русском языке
УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Мяч выполнен в белом и серебристом цветах, с логотипами турнира и компании-производителя Adidas, а также словом «Мир» на русском и английском языках
Фото: Twitter УЕФА
УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Мяч выполнен в белом и серебристом цветах, с логотипами турнира и компании-производителя Adidas, а также словом «Мир» на русском и английском языках.
Напомним, что финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за спецоперации в Украине УЕФА перенес матч в Париж.
В декабре прошлого года был представлен официальный мяч финала, на котором по-русски было написано «Питер».