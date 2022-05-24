Матери матроса с крейсера «Москва» предложили признать сына погибшим в результате катастрофы
Матери двух матросов-срочников, которые числятся пропавшими без вести, рассказали о предложении военного руководства в добровольном порядке признать, что их сыновья погибли в результате катастрофы
Семьи моряков, которые погибли на крейсере «Москва», могут не получить обещанные президентом Владимиром Путиным компенсации.
Матери двух матросов-срочников, которые числятся пропавшими без вести, рассказали о предложении военного руководства в добровольном порядке признать, что их сыновья погибли в результате катастрофы.
Одна из матерей рассказала изданию «Новая газета. Европа», что долгое время она пыталась узнать информацию о судьбе своего сына, а затем получила извещение от военкомата. В нем говорилось, что сын женщины «без вести пропал в результате катастрофы». К извещению было приложено написанное от имени женщины заявление, согласно которому она признает, что тело сына «не обнаружено в связи с тем, что была катастрофа».
Флагман российского флота крейсер «Москва» затонул 14 апреля. По официальной версии Минобороны РФ, причиной катастрофы стал пожар, вызванный детонацией боезапаса. Украинские власти утверждали, что нанесли ракетный удар по крейсеру.
Также выяснилось, что на крейсере находились солдаты срочной службы, хотя российское руководство неоднократно уверяло, что в спецоперации в Украине принимают участие только контрактники.
В марте президент Владимир Путин объявил, что семьи погибших в Украине получат страховую выплату в размере 7,4 миллиона рублей, а также дополнительную выплату в 5 миллионов.