24 мая 2022, 00:02
Греция закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний до конца июня
Одновременно с этим Управление гражданской авиации страны продлило запрет на полеты самолетов греческих авиакомпаний над территорией Украины в связи с проведением спецоперации
Фото: novosti-armenia.com
Авиационные власти Греции продлили срок закрытия своего воздушного пространства для российских авиакомпаний до конца июня.
Одновременно с этим Управление гражданской авиации (УГА) страны продлило запрет на полеты самолетов греческих авиакомпаний над территорией Украины в связи с проведением спецоперации. Аналогичный запрет действует для воздушного пространства соседних Белоруссии и Молдавии, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что российским авиакомпаниям в рамках санкций также запрещено летать в небе над всеми странами Евросоюза. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для европейских авиакомпаний.