Крупнейшая судоходная компания России распродает флот, чтобы сохранить репутацию у западных партнеров
«Совкомфлот» продала одну шестую часть своего флота, чтобы погасить долги и иметь возможность вернуться на международные рынки после снятия санкций
«Совкомфлот», крупнейшая судоходная компания России, большая часть акций которой принадлежит государству, продала одну шестую часть своего флота, чтобы погасить долги и иметь возможность вернуться на международные рынки после снятия санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, «Совкомфлот» уже продал не менее 20 судов из имевшихся 122, еще около 40 могут быть проданы. FT связывает сделки с попыткой избежать дефолт по долгу и сохранить хорошую кредитную историю. Невыплата долгов могла бы привести к ущербу репутации судоходной компании среди кредитных организаций, а также западных нефтяных гигантов, таких как Shell и Total, которые использовали суда Совкомфлота.
Как отмечает FT, такие действия «Совкомфлота» контрастируют с поведением «Газпрома», который готов нарушить долгосрочные обязательства перед европейскими партнерами, несмотря на урон репутации газового гиганта.
Кроме того, источники газеты отмечают, что «Совкомфлот» перерегистрирует многие суда в Индии, что может свидетельствовать о планах увеличить поток российских энергоносителей в страну.
Напомним, что «Совкомфлот» после российского вторжения в Украину попал под американские, европейские и британские санкции. До начала войны, на конец 2021 года у компании было 2,4 миллиарда долларов долга. 82,8% судоходной компании принадлежит государству, остальные акции были размещены на Московской бирже в октябре 2020 года. Из-за санкций их цена упала на 60%.