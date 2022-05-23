Советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине
Член российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил о своей отставке из-за войны с Украиной. Копию его заявления опубликовал правозащитник Гиллель Нойер в своем твиттере
Советник российской миссии при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку из-за военной агрессии России в Украине. Заявление опубликовал он сам — на странице в LinkedIn, а также директор правозащитной и наблюдательной группы ООН UN Watch Хиллель Нойер — в своем Twitter.
В заявлении Бондарев называет развязанную президентом России Владимиром Путиным войну «не только преступлением против украинского народа, но также, пожалуй, тяжелейшим преступлением против народа России». The Insider публикует полный перевод обращения:
Меня зовут Борис Бондарев, работал в МИД России с 2002 года. С 2019 года — советник российской миссии при офисе ООН в Женеве.
За 20 лет своей карьеры я наблюдал разные повороты нашей внешней политики, но мне еще никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины и фактически против всего западного мира — не только преступление против украинского народа, но также, пожалуй, тяжелейшее преступление против народа России. Буквой Z были перечеркнуты все надежды на построение процветающего, свободного общества в нашей стране.
Задумавшие эту войну хотят лишь одного: оставаться у власти вечно, жить в помпезных, безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по водоизмещению со всем военно-морским флотом России. Пользоваться ничем не ограниченной властью и оставаться в полной безнаказанности. На алтарь этого они готовы положить столько жизней, сколько будет необходимо. Тысячи россиян и украинцев уже погибли исключительно по этой причине.
Тяжело признавать, но все эти 20 лет в МИДе возрастал уровень лжи и непрофессионализма. В последние же годы ситуация стала просто катастрофической. Вместо беспристрастного информирования, объективного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советской прессы 1930-х. Система выстроена таким образом, что обманывает саму себя.
Министр [иностранных дел России] Лавров хорошо иллюстрирует деградацию всей системы. За 18 лет он превратился из профессионального и образованного интеллектуала, так ценимого всеми коллегами, в человека, который передает противоречащие друг другу заявления и угрожает миру (в том числе России) ядерным арсеналом!
Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он занимается разжиганием войны, ложью и ненавистью. Он обслуживает интересы узкого, очень узкого круга людей, способствуя дальнейшей изоляции и деградации моей страны. У России больше нет союзников, и винить в этом некого — помимо безрассудной и непродуманной политики самой России.
Я учился на дипломата и работал дипломатом 20 лет. Министерство стало моим домом и моей семьей. Но я больше не могу принимать участие в кровавом, безумном, абсолютно бессмысленном позоре.