Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит из совета директоров «Роснефти»
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление о выходе из совета директоров «Роснефти» с 20 мая и отказалась продлить полномочия в нем на второй срок, сообщила пресс-служба компании
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление о выходе из совета директоров «Роснефти» с 20 мая и отказалась продлить полномочия в нем на второй срок, сообщила пресс-служба компании.«Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй сро», - говорится в сообщении. Кнайсль выступала в качестве независимого директора «Роснефти», вошла в совет директоров в июне 2021 года.
20 мая «Роснефть» заявила, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании.
«В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой. В будущем «Роснефть» рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества», - говорится в сообщении.
В феврале BP заявила, что исполнительный директор BP Бернард Луни и бывший глава компании Боб Дадли выйдут из состава совета директоров компании. Кроме них, в совет входят вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.