Финляндия арестовала активы россиян на 80 млн евро, а Австрия - на 254 млн евро
Под арест попала недвижимость миллиардера Бориса Ротенберга стоимостью около 10 млн евро. Это усадьба Vita Villa на курорте Ханко, недвижимость в Лапландии и несколько ветхих жилых домов
Власти Финляндии арестовали российские активы на общую сумму 80 млн евро. В список среди прочего входит имущество олигархов из России.
С начала спецоперации в Украине финские власти арестовали 261 тысячу тонн железорудных окатышей в порту Коккола, что на западе страны. Партия оценивается в 39-44 млн евро.
Также арестовали более тысячи грузовых вагонов, которые занимают около 20 километров путей и стоят 20 млн евро. Владельцами этих вагонов являются ВЭБ.РФ, банк «ФК Открытие» и «Государственная транспортная лизинговая компания».
Под арест попала недвижимость миллиардера Бориса Ротенберга стоимостью около 10 млн евро. Это усадьба Vita Villa на курорте Ханко, недвижимость в Лапландии и несколько ветхих жилых домов. Кроме того, арест наложен на доли «друзей Владимира Путина» Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга в Hartwall Arena, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».
По данным финских СМИ, в перечень арестованных активов также попали два спорткара Ferrari 599 GTB и два катера, владельцем которых является сын Бориса Ротенберга Роман.
Власти Австрии арестовали в рамках санкций активы россиян на 254 млн евро на 97 банковских счетах. Розыском активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами.