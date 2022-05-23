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23 мая 2022, 02:59

Депутаты предлагают штрафовать сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов водителям

Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее 5 тыс. рублей

Депутаты предлагают штрафовать сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов водителям
Фото: shtrafy-gibdd.ru

Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева в понедельник внесут в нижнюю палату законопроект, предлагающий штрафовать сотрудников ГИБДД за незаконное привлечение водителей к административной ответственности. Документ и пояснительную записку к нему заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

Как отмечается в пояснительных материалах, инициативой предлагается внести изменение в КоАП РФ, которое предусматривает «административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности». Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее 5 тыс. рублей.

«Принятие указанного законопроекта позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях, то есть защитить права владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности», - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы Борис Пайкин, водителям выписываются штрафы за нарушение правил дорожного движения на основании видеофиксации с камер, расположенных в городах и на трассах.

«Убедиться, что камера зафиксировала именно нарушение, должен сотрудник ГИБДД. Но поскольку, по данным того же ГИБДД, в стране ежемесячно оформляется более 10 млн протоколов о водительских нарушениях, то сотрудники инспекции зачастую подходят к этой обязанности формально. В результате штраф за превышение скорости может получить водитель, чья машина в момент фиксации была на эвакуаторе. Защитить свои права в этом и подобных случаях можно, но трудозатраты будут велики. Поэтому по статистике у нас через суд оспаривается не более 10% наложенных на автолюбителей взысканий», - отметил Пайкин.

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