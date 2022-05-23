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Иностранные агенты «Росатома»
23 мая 2022, 02:50

В Словакии заявили о скором завершении строительства ветки газопровода из Польши

Министерство экономики Словакии сообщило в воскресенье вечером на своей страницах в социальных сетях о завершении в ближайшее время строительства ветки газопровода длиной 164 км

В Словакии заявили о скором завершении строительства ветки газопровода из Польши

Министерство экономики Словакии сообщило в воскресенье вечером на своей страницах в социальных сетях о завершении в ближайшее время строительства ветки газопровода длиной 164 км, которая обеспечит поступление в республику природного газа с территории Польши.

«Проводятся завершающие работы перед запуском газопровода в тестовом режиме, - отмечается в сообщении. - Трубопровод [уже] готов к загрузке под давлением газа, что произойдет в ближайшее время. После проведения тестирования газопровод полной мерой внесет вклад в обеспечение диверсификации источников [получения газа] и энергетической безопасности Словакии», говорится в сообщении.

На польской территории длина ветки газопровода, строительство которой началось осенью 2018 года, составляет 61,3 км. В Словакии ее протяженность 103 км - от границы с Польшей до газораспределительной станции в городе Вельке-Капушаны, расположенном на востоке республики близ границы с Украиной.

Для Словакия объединение ее газотранспортной системы с польской является одним из крупнейших проектов в развитии национальной энергетической инфраструктуры. Кроме того, новая ветка газопровода позволит оптимизировать поставки газа между странами Центральной Европы. В Братиславе, согласно Минэнерго, стремятся скорее устранить зависимость от российского газа. В данный момент он покрывает 85% нужд республики в этом виде энергетического сырья.

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