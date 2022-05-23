23 мая 2022, 02:42
В Новосибирске во время полумарафона работал военкомат для записи на службу по контракту
В Новосибирске во время Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» установили мобильные военкоматы, в которых желающие могли подписать контракт на службу в армии
Фото: Тайга.Инфо
В Новосибирске во время Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» установили мобильные военкоматы, в которых желающие могли подписать контракт на службу в армии.
Издание «Тайга.инфо» сообщает, что пункт записи в потенциальные контрактники был расположен там же, где и проходила регистрации участников марафона.
Российские власти неоднократно утверждали, что в спецоперации на Украине принимают участие только солдаты-контрактники. После этого в разных городах страны стали открываться пункты записи для добровольцев, которые хотят принять участие в специальной операции.