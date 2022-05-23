В Дагестане школьница во время последнего звонка выступила против боевых действий в Украине
Выпускница заявила «Нет [запрещенное слово]! Свободу Украине! Путин - черт!». Видеозапись с торжественной линейки была опубликована пабликом «Нетипичная Махачкала» в соцсети «ВКонтакте»
В дагестанском городе Избербаш во время последнего звонка ученица 11-го класса выступила с антивоенными лозунгами.
Выпускница заявила «Нет [запрещенное слово]! Свободу Украине! Путин - черт!». Видеозапись с торжественной линейки была опубликована пабликом «Нетипичная Махачкала» в соцсети «ВКонтакте».
Издание «Медиазона» (признана иностранным агентом) сообщает, что инцидент произошел в школе №11.
Также сообщается, что после публикации видео с последнего звонка в отношении матери школьницы составили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Дагестанские паблики в свою очередь опубликовали видеозапись, на которых выпускница и ее мать сожалеют о случившемся. Женщина также заявляет, что поддерживает президента Владимира Путина и спецоперацию в Украине.