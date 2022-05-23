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23 мая 2022, 00:23

«Аэрофлоту» через три месяца придется разобрать часть своих самолетов на запчасти

Авиакомпания «Аэрофлот» через три месяца столкнется нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. Из-за санкций авиапроизводители больше не доставляют комплектующие российским перевозчикам

«Аэрофлоту» через три месяца придется разобрать часть своих самолетов на запчасти
Фото: dp.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» через три месяца столкнется нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. Из-за санкций авиапроизводители больше не доставляют комплектующие российским перевозчикам.

Эксперты компании IBA, которая специализируется на аналитике в сфере гражданской авиации, сообщили агентству Bloomberg, что «Аэрофлоту» для поддержания работоспособности своего воздушного флота компании придется разобрать на запчасти несколько лайнеров.

Заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами как минимум в ближайшее время не удастся, говорят в IBA.

До спецоперации в Украине парк «Аэрофлота» состоял из самых новых самолетов в России, однако из-за санкций компания не только осталась без запчастей, но и была вынуждена сократить международную полетную программу. Ранее компания осуществляла рейсы в 56 стран мира, а теперь летает только в 13 государств.

Напомним также, что в рамках санкций европейские лизинговые компании обязали расторгнуть контракты с российскими авиакомпаниями и вернуть назад все самолеты. По этой причине перевозчики не могут летать за границу на арендных лайнерах.

 

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