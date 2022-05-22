22 мая 2022, 12:07
МИД запретил въезд в Россию президенту США Джо Байдену и актеру Моргану Фримену
В стоп-лист вошли 963 человека. Среди них президент США Джо Байден и его сын, вице-президент Камала Харрис с мужем, а также известный актер Морган Фриман
Фото: vsthemes.org
Министерство иностранных дел опубликовало список граждан США, которым в рамках контрсанкций запрещен въезд в Россию.
В стоп-лист вошли 963 человека. Среди них президент США Джо Байден и его сын, вице-президент Камала Харрис с мужем, а также известный актер Морган Фриман, который в сентябре 2017 года «записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».
Данный список опубликован «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции.
«Предпринимаемые властями Соединенных Штатов враждебные действия, бьющие бумерангом по самим же США, и в дальнейшем будут получать должный отпор», - говорится в заявлении МИД России.