ВОЗ официально подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян
Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 официально подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. Инфицированные выявлены в 12 странах, в том числе Италии, Великобритании, Швеции, Португалии, Испании и США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 92 официально подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. Инфицированные выявлены в 12 странах, в том числе Италии, Великобритании, Швеции, Португалии, Испании и США.
Еще 28 случаев в настоящее время ожидают подтверждения.
В ВОз сообщили, что наибольшему риску заражения подвержены лица, которые имели физический контакт больным оспой обезьян во время проявления симптомов.
Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко в беседе с The Insider сообщила, что оспа обезьян является родственником черной оспы, но менее опасна. Процент людей, которые умирают среди выявленных, составляет от 1 до 10 у плохих штаммов.
В России, по данным Роспортребнадзора, на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян. Тем не менее, ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля на границе.