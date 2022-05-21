В Австрии активисты захватили виллу главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова
В Австрии группа из 30 активистов захватила усадьбу, которая принадлежит бывшему вице-премьеру России и главе корпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову. Особняк чиновника расположен на озере Аттерзе, что на курорте Зальцкаммергут
В Австрии группа из 30 активистов захватила усадьбу, которая принадлежит бывшему вице-премьеру России и главе корпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову. Особняк чиновника расположен на озере Аттерзе, что на курорте Зальцкаммергут.
Австрийские СМИ опубликовали фотографии усадьбы «Вальдвилла», на стенах которой активисты повесили растяжки с лозунгом«Солидарность со всеми беженцами».
В саду возле особняка был вывешен баннер с требованием открыть свободный доступ к озеру, подходы к которому оказались перекрыты частными домами.
Активисты также призвали отдать недвижимость российских богачей украинским беженцами.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине активисты захватили особняк миллиардера Олега Дерипаски в Лондоне и виллу младшей дочери президента Владимира Путина в Биаррице.