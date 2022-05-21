Венгерская MOL готовится отказаться от российской нефти
Крупнейшая энергетическая компания Венгрии готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к переработке нероссийской нефти, что является признаком того, что Будапешт может в конечном итоге поддержать эмбарго ЕС на российскую нефть
Крупнейшая энергетическая компания Венгрии готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к переработке нероссийской нефти, что является признаком того, что Будапешт может в конечном итоге поддержать эмбарго ЕС на российскую нефть, несмотря на несколько недель сопротивления.
MOL, владеющая тремя нефтеперерабатывающими заводами в Центральной и Восточной Европе, попросила своих инженеров составить план их работы с новым источником поставок нефти, заявил в четверг директор по производству и переработке компании Жолт Хафф.
«Нам нужно восстановить самолет во время полета», – сказал Хафф журналистам в Будапеште. «Это процесс, который мы должны спланировать именно сейчас».
Он сказал, что MOL, которая частично принадлежит венгерскому государству, должна «готовиться к худшему сценарию сейчас, когда мы можем перерабатывать только морскую [легкую] нефть».
По словам Хаффа, портфолио из 15 готовящихся проектов будет представлено совету директоров примерно через два месяца, и работа может начаться, если проекты будут одобрены.
Венгрия до сих пор блокировала попытки ЕС ввести эмбарго на все поставки российской нефти, будь то по трубопроводу или танкерами, в рамках последнего раунда санкций блока против Москвы за ее войну на Украине. Центральноевропейская страна, не имеющая выхода к морю, требует полного исключения нефти, которую она получает по трубопроводу из России.
По оценкам министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто на этой неделе, капитальный ремонт венгерской нефтяной инфраструктуры для перевалки сырой нефти из других стран может стоить до 18 млрд евро, добавив, что ЕС должен будет помочь Будапешту компенсировать эти затраты.
Европейская комиссия полна решимости сократить зависимость ЕС от российских ископаемых видов топлива в рамках своего ответа на вторжение президента Владимира Путина в Украину, но она предложила гораздо меньше средств, чем того желает Венгрия. На этой было выделено около 2 млрд евро, чтобы помочь Венгрии и другим государствам, не имеющим выхода к морю, получить доступ к альтернативным источникам.
Однако переговоры между комиссией и Венгрией, направленные на то, чтобы заручиться ее поддержкой запрета на нефть, протекают вяло, что побудило некоторых официальных лиц предположить, что этот вопрос может в конечном итоге обсуждаться на уровне лидеров на предстоящем заседании Европейского совета в конце этого месяца.
MOL потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки российской нефти типа «Урал», рыночное преимущество которой в разнице цен в сравнении с более дорогой нефтью марки Brent.
Компания подсчитала, что модернизация нефтеперерабатывающего завода к югу от Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до 700 млн евро и занять несколько лет.
Некоторые проекты, связанные с переходом на различные типы сырой нефти, уже начались, сказал директор MOL по поставкам и торговле Чаба Жотер. «За последние восемь лет мы инвестировали 170 млн долларов в переработку 30-35% нероссийской нефти, но 100% – это совсем другое дело», – добавил он.
Два НПЗ MOL недалеко от Будапешта и Братиславы имеют общую мощность 14 млн тонн в год, но единственный альтернативный трубопровод для поставок, проходящий через Хорватию, может поставлять только 11 млн тонн. По словам представителя MOL Домокоса Соллара, модернизация обойдется примерно в 210 млн евро.