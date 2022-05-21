Росрыболовство заявило о нехватке жести для производства консервов
По данным Росрыболовства, на фоне санкций у России остался только один зарубежный поставщик жести и сделанных из нее банок — Китай. Отечественной белой жести для удовлетворения внутреннего спроса не хватает
Росрыболовство предупредило правительство о дефиците и резком подорожании белой жести, которую используют для производства консервных банок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.
По данным Росрыболовства, на фоне санкций у России остался только один зарубежный поставщик жести и сделанных из нее банок — Китай. Отечественной белой жести для удовлетворения внутреннего спроса не хватает, констатирует ведомство.
«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов. Резкий скачок рубля по отношению к доллару в феврале-марте мог привести к росту цен на белую жесть и, как следствие, на сами консервные банки», — рассказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее Россия закупала жесть в Европе и Японии, отметил он.
По данным «Рыбного союза», из-за санкций и нарушения логистических цепочек себестоимость жестяной упаковки выросла в апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 65-83% в зависимости от вида тары. Это привело и к подорожанию самих рыбных консервов, за тот же период они выросли в цене примерно на 28%, заявили в организации. На стоимости продукции сказался и рост цен на масло, специи, овощи и сахар.
В Минпромторге изданию сообщили, что белую жесть в России производит Магнитогорский металлургический комбинат, а в ЕАЭС — Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии и «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. При этом на белорусском заводе сейчас низкая загрузка, поэтому возросший спрос на материал можно удовлетворить за счет повышения его выпуска на этом предприятии, отметили в министерстве. Власти уже договорились с Белоруссией выстроить кооперационные цепочки, заверили в ведомстве.