21 мая 2022, 12:16
Президент в два раза увеличил зарплатный фонд Министерства иностранных дел РФ
В соответствии с указом главы государства от 20 мая, фонд оплаты центрального аппарата ведомства вырос до 6,6 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был равен 3,6 млрд рублей
Фото: stolica58.ru
Президент Владимир Путин в два раза увеличил размер зарплатного фонда центрального аппарата Министерства иностранных дел.
В соответствии с указом главы государства от 20 мая, фонд оплаты центрального аппарата ведомства вырос до 6,6 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был равен 3,6 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».
Указ Путина также увеличивает количество департаментов министерства с 42 до 43, а число сотрудников центрального аппарата - на 50 человек (до 3441 человека).