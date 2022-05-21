На саммите АТЭС представители пяти стран покинули зал во время выступления Максима Решетникова
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Бангкоке, представители пяти стран отказались слушать выступление главы Минэкономразвития России Максима Решетникова
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Бангкоке, представители пяти стран отказались слушать выступление главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.
По данным издания Bangkok Post, члены делегаций Японии, США, Канады, Новой Зеландии и Австралии вышли из зала.
Нынешний саммит АТЭС впервые за три года проводится в очном формате в связи с частичным снятием коронавирусных ограничений. Участники встречи обсуждают вопросы продовольственной безопасности, высоких цен на энергоносители и боевые действия в Украине.
Напомним, что в конце апреля на саммите G20 («большой восьмерки») представители Великобритании, Канады, Франции и США покинули в знак солидарности с Украиной во время онлайн-выступления главы Минфина России Антона Силуанова.