Руководство СИЗО «Бутырка» проверяют из-за незаконного майнинга криптовалюты в психиатрической больнице ФСИН
Неназванный офицер вместе с неизвестными лицами установил в филиале психиатрической больницы ФСИН в «Бутырке» аппаратуру для майнинга криптовалюты
Следственный комитет проверяет сотрудников администрации СИЗО «Бутырка» на причастность к незаконной добычи криптовалюты, пишет «Коммерсантъ». По данным источников издания, проверка начата в отношении одного из заместителей начальника СИЗО-2. Ему могут предъявить обвинение в превышении полномочий.
Неназванный офицер вместе с неизвестными лицами установил в филиале психиатрической больницы ФСИН в «Бутырке» аппаратуру для майнинга криптовалюты. Ферма работала с ноября 2021 года по февраль 2022 года. За это время было израсходовано 8 379 кВт электроэнергии. ФСИН этот майнинг обошелся в 62 175 рублей 52 копейки. Возникает вопрос: сколько заработал майнер из «Бутырки»? За четыре месяца это крайне низкий расход энергии, значит, оборудование стояло простейшее. Продолжает руководитель дата-центра «Сибирские-Технологии.рф» Владимир Гнездилов:
Владимир Гнездилов - руководитель дата-центра «Сибирские-Технологии.рф»«Этот человек поставил один более или менее продуктивный ASIC. Он простоял четыре месяца, потребил такую мощность. На этом ASIC в то время он зарабатывал примерно 25-30 тысяч рублей в месяц».
Партнер BWC Mining, оператор дата-центров для размещения майнингового оборудования Роман Забуга говорит о чуть большем диапазоне. В зависимости от того, что использовал бутырский майнер, он мог заработать от 70 до 250 тысяч рублей, но есть один нюанс:
Роман Забугапартнер - BWC Mining«То, что он заработал, не покрывает расходов на покупку оборудования. Это немножечко уже другая история. То есть он не то чтобы заработал, он еще в минусе остался для себя лично».
Опять же, это если сотрудник ФСИН оборудование покупал, а не получил его каким-то другим, более экстравагантным способом. Но, к счастью для предполагаемого преступника, тяжелее превышения полномочий ему вряд ли что-то предъявят, как показывает практика, отмечает уголовный адвокат Алексей Хоруженко:
Алексей Хоруженко - уголовный адвокат«Год или два назад был осужден сотрудник полиции за то, что так же на рабочем месте занимался майнингом криптовалюты. Приговор был вынесен именно по превышению должностных полномочий. Наказание — до четырех лет лишения свободы, но, скорее всего, ограничится все штрафом, в случае если будет возбуждено уголовное дело и вынесен приговор. Ограничится штрафом и возмещением того ущерба, который понесла Федеральная служба исполнения наказаний».
Пока же вопрос, вернется ли неназванный офицер в «Бутырку», остается открытым. Как, впрочем, и то, в каком качестве.