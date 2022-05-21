Меню
Техномир
#КОРОНАВИРУС - ВСЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
21 мая 2022, 02:44

Российский военный спутник «Космос-2555» потерян спустя месяц после запуска

Сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский военный спутник «Космос-2555», который был запущен 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Российский военный спутник «Космос-2555» потерян спустя месяц после запуска

Сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский военный спутник «Космос-2555», который был запущен 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Ангара-1.2». Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) США.

На ракете-носителе перед запуском нарисовали букву Z в цветах георгиевского флага.

Напомним, что с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 29 апреля 2022 года был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом «Космос-2555» в интересах Мининстерства обороны Российской Федерации.

30 апреля Министерство обороны России заявило, что «старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», и что «в расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме».

По американским данным, запущенный при этом космический аппарат под обозначением «Космос-2555» был выведен на солнечно-синхронную орбиту 279 x 294 км с наклонением 96,44 град. Однако по последующим иностранным сообщениям, в последующие дни «Космос-2555» провёл всего одну кратковременную коррекцию орбиты (6 мая) и с тех пор его орбита демонстрировала стабильное снижение, в результате чего аппарат к 14 мая снизился до орбиты 222 х 238 км. В результате прогнозировался сход его с орбиты уже 15-16 мая, если не произойдет новой коррекции. По ряду сообщений, 14 мая были предприняты попытки коррекции орбиты спутника, однако. видимо, они не возымели серьезного эффекта, аппарат возобновил снижение и утром 18 мая вошел в плотные слои атмосферы, предположительно, над южной частью Тихого океана к югу от Новой Зеландии.

По утверждениям западных космических обозревателей, аппаратом «Космос-2555» являлся военный спутник оптической разведки серии ЭМКА (возможное обозначение также «Звезда») разработки AO «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ», ранее Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики - ВНИИЭМ).

По западным источникам, запуск первого экспериментального спутника ЭМКА (предположительно, «Звезда-1», открытое обозначение «Космос-2525») был произведен ракетой-носителем «Союз-2.1В» из Плесецка 29 марта 2018 года. Спутник три года действовал на орбите высотой от 270 км до 320 км и вошел в плотные слои атмосферы 1 апреля 2021 года.

Следует отметить, что, по данным западным источников, аппарат ЭМКА являлся экспериментальным и фактически выступал прототипом-демонстратором малогабаритных спутников оптической разведки нового поколения серии «Разбег» разработки того же АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Предположительно, «Разбег» имеет массу около 250 кг, а возможно, и менее, и оснащен цифровой камерой разработки ОАО «Пеленг» (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме. Как уже сообщал наш блог, запуск первого спутника «Разбег» под обозначением «Космос-2551» был произведен ракетой-носителем «Союз-2.1В» из Плесецка 9 сентября 2021 года, но оказался неудачным, аппарат не функционировал с момента выхода на орбиту и 20 октября сгорел в плотных слоях атмосферы.

Ввиду этого можно предположить, что запущенный ракетой-носителем «Ангара-1.2» аппарат под обозначением «Космос-2555» являлся вторым спутником серии «Разбег». Однако, как теперь очевидно, его запуск тоже оказался неудачным.

Впрочем, существует и альтернативная версия, согласно которой аппараты «Космос-2551» и «Космос-2555» якобы использовались «для проверки систем подавления с Земли».

Материалы по теме
Спутник Минобороны запущен на орбиту
Сейчас на главной
СИЗО «Бутырка» проверяют из-за незаконного майнинга криптовалюты в психиатрической больнице
майнинг
СИЗО «Бутырка» проверяют из-за незаконного майнинга криптовалюты в психиатрической больнице
Неназванный офицер вместе с неизвестными лицами установил в филиале психиатрической больницы ФСИН в «Бутырке» аппаратуру для майнинга криптовалюты
Герхард Шредер объявил о выходе из совета директоров «Роснефти»
Герхард Шредер
Герхард Шредер объявил о выходе из совета директоров «Роснефти»
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности продления своих полномочий председателя совета директоров «Роснефти»
Голландская группа Prosus объявила о продаже Avito
Avito
Голландская группа Prosus объявила о продаже Avito
Голландская группа Prosus, которая является главным акционером сервиса онлайн-объявлений Avito, объявила об уходе из России. Сейчас Prosus ищет покупателя своей доли: компании принадлежит 100% акций
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года
курс доллара
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года
Курс доллара на торгах Московской биржи утром 20 мая опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., свидетельствуют данные площадки. Евро на Мосбирже упал ниже 61 руб., впервые с апреля 2017 г.
Депутаты предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе
военная служба
Депутаты предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы
Политика
Новый муж младшей дочери Владимира Путина возглавит театр оперы и балета в Севастополе
Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский состоит в гражданском браке с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой. У пары есть общая дочь
НИИ вирусологии создал тест для выявления оспы обезьян
болезни
НИИ вирусологии создал тест для выявления оспы обезьян
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработал автономную тест-систему для выявления случаев заражения оспой обезьян
Летите, головы
война в украине
Летите, головы
Несколько российских военачальников уволены в связи с военными провалами в Украине, сообщает Минобороны Великобритании, подтверждая таким образом информацию украинской военной разведки
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
Ленд-лиз
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
Большинство американских сенаторов поддержали выделение $40 млрд помощи Украине, трансляцию ведет C-SPAN. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Джо Байден
Парламент ЕС требует судить руководство России за нападение на Украину
Европарламент
Парламент ЕС требует судить руководство России за нападение на Украину
Европарламент призывает привлечь военное и политическое руководство России и их союзников к ответственности перед специальным трибуналом за нападение на Украину
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО
НАТО
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс, что было вызвано опасениями по поводу безопасности в связи с войной России в Украин
Авторская колонка
Никакой великой империи нет и больше никогда не будет
В историях с советскими памятниками в странах Балтии есть еще один важный нюанс. Говорят, что эти памятники являются точкой сбора идентичности для местной русской общины. Если это действительно так, то впору задуматься ...
Пожарский Михаил
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
всероссийские движения
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
Предполагается, что участие в организации будет добровольным, а его филиалы и отделения должны появиться по всей стране
Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
импортозамещение
Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена»
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
автосборка
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
КАМАЗ рассматривает локализацию модели JAC iEVS4. При этом «принципиальное решение» по модели, которую будут производить на заводе, пока не принято
Общество
Мюнхенская дочь Владимира Путина
Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила со своим избранником Игорем Зеленским на две страны — Россию и Германию
Пляс выходит в минус
санкции
Пляс выходит в минус
Депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, призывающее к введению санкций против Герхарда Шредера, остающегося главой наблюдательного совета «Роснефти» и члена наблюдательного совета «Роснефти» Карин Кнайсль
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
цензура
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе. Власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года