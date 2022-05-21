Российский военный спутник «Космос-2555» потерян спустя месяц после запуска
Сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский военный спутник «Космос-2555», который был запущен 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Ангара-1.2»
Сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский военный спутник «Космос-2555», который был запущен 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Ангара-1.2». Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) США.
На ракете-носителе перед запуском нарисовали букву Z в цветах георгиевского флага.
Напомним, что с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 29 апреля 2022 года был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом «Космос-2555» в интересах Мининстерства обороны Российской Федерации.
30 апреля Министерство обороны России заявило, что «старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», и что «в расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме».
По американским данным, запущенный при этом космический аппарат под обозначением «Космос-2555» был выведен на солнечно-синхронную орбиту 279 x 294 км с наклонением 96,44 град. Однако по последующим иностранным сообщениям, в последующие дни «Космос-2555» провёл всего одну кратковременную коррекцию орбиты (6 мая) и с тех пор его орбита демонстрировала стабильное снижение, в результате чего аппарат к 14 мая снизился до орбиты 222 х 238 км. В результате прогнозировался сход его с орбиты уже 15-16 мая, если не произойдет новой коррекции. По ряду сообщений, 14 мая были предприняты попытки коррекции орбиты спутника, однако. видимо, они не возымели серьезного эффекта, аппарат возобновил снижение и утром 18 мая вошел в плотные слои атмосферы, предположительно, над южной частью Тихого океана к югу от Новой Зеландии.
По утверждениям западных космических обозревателей, аппаратом «Космос-2555» являлся военный спутник оптической разведки серии ЭМКА (возможное обозначение также «Звезда») разработки AO «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ», ранее Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики - ВНИИЭМ).
По западным источникам, запуск первого экспериментального спутника ЭМКА (предположительно, «Звезда-1», открытое обозначение «Космос-2525») был произведен ракетой-носителем «Союз-2.1В» из Плесецка 29 марта 2018 года. Спутник три года действовал на орбите высотой от 270 км до 320 км и вошел в плотные слои атмосферы 1 апреля 2021 года.
Следует отметить, что, по данным западным источников, аппарат ЭМКА являлся экспериментальным и фактически выступал прототипом-демонстратором малогабаритных спутников оптической разведки нового поколения серии «Разбег» разработки того же АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Предположительно, «Разбег» имеет массу около 250 кг, а возможно, и менее, и оснащен цифровой камерой разработки ОАО «Пеленг» (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме. Как уже сообщал наш блог, запуск первого спутника «Разбег» под обозначением «Космос-2551» был произведен ракетой-носителем «Союз-2.1В» из Плесецка 9 сентября 2021 года, но оказался неудачным, аппарат не функционировал с момента выхода на орбиту и 20 октября сгорел в плотных слоях атмосферы.
Ввиду этого можно предположить, что запущенный ракетой-носителем «Ангара-1.2» аппарат под обозначением «Космос-2555» являлся вторым спутником серии «Разбег». Однако, как теперь очевидно, его запуск тоже оказался неудачным.
Впрочем, существует и альтернативная версия, согласно которой аппараты «Космос-2551» и «Космос-2555» якобы использовались «для проверки систем подавления с Земли».