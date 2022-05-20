Герхард Шредер объявил о выходе из совета директоров «Роснефти»
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности продления своих полномочий председателя совета директоров «Роснефти»
Как пошет «Новая газета. Европа», экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о невозможности продления своих полномочий председателя совета директоров «Роснефти». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«"Роснефть" информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг (управляющий директор компании Nord Stream AG — ред. )сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», — сообщили в компании.
В «Роснефти» отметили, что с пониманием относятся к принятому решению.
Пару дней назад правящая коалиция Германии договорилась лишить Шредера привилегий экс-канцлера из-за его связи с Россией. Чтобы жест не выглядел «политическим», правящая коалиция согласовала в своем документе пункт, позволяющий в дальнейшем лишать привилегий и других бывших канцлеров, например, Ангелу Меркель.
Сотрудникам офиса Шредера, на содержание которого уходит примерно 400 тыс. евро в год, предложат завершить текущие обязанности и «заняться другими делами». Некоторые работники уже добровольно покинули свои посты в знак протеста против отношений политика с Россией. Несмотря на ограничения, Шредеру разрешат оставить личную охрану и сохранить государственную пенсию.