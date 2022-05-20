Голландская группа Prosus объявила о продаже Avito
Голландская группа Prosus, которая является главным акционером сервиса онлайн-объявлений Avito, объявила об уходе из России. Сейчас Prosus ищет покупателя своей доли: компании принадлежит 100% акций
Как пошет «Новая газета. Европа», Голландская группа Prosus, которая является главным акционером сервиса онлайн-объявлений Avito, объявила об уходе из России. Об этом сообщается на сайте группы.
Сейчас Prosus ищет покупателя своей доли: компании принадлежит 100% акций.
Avito — онлайн-доска объявлений частных лиц и компаний — появилась в России 15 лет назад. Ее ежедневная аудитория на сегодняшний день составляет 22 миллиона человек.
На этой неделе об окончательном уходе из России объявили еще несколько компаний. Так, «Макдоналдс» вчера сообщил о продаже всех ресторанов российской сети своему франчайзи — новокузнецкому бизнесмену Александру Говору. При этом после ухода из РФ «Макдоналдс» запретит новому владельцу использовать логотип, название и фирменное меню.
Кроме того, о решении продать или закрыть свой бизнес в России объявили Google Россия (дочерняя компания Google), cтраховая компания Zurich Insurance Group и другие.