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20 мая 2022, 13:30

Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года

Курс доллара на торгах Московской биржи утром 20 мая опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., свидетельствуют данные площадки. Евро на Мосбирже упал ниже 61 руб., впервые с апреля 2017 г.

Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года

Курс доллара на торгах Московской биржи утром 20 мая опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., свидетельствуют данные площадки, сообщает издание «Ведомости». Евро на Мосбирже упал ниже 61 руб., впервые с апреля 2017 г.

По состоянию на 10.24 мск он находится на отметке 60,2 руб. (-1,73%). Позже, в 10:30, он опустился до 59,8 руб. Евро на 10:30 мск находился на отметке 62,17 руб. (-2,2%). Позже он упал ниже 61 руб. Падение доллара и евро продолжилось и далее. Евро оказался ниже 60 руб., доллар — ниже 58 руб., четырехлетнего минимума.

В свою очередь, на 10:48 индекс Мосбиржи упал на -0,04% до 2425,83 пункта, индекс РТС – наоборот, вырос на 4% до 1296,93 пункта.

Основная причина такого укрепления рубля — значительные продажи валюты экспортерами в преддверии выплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 600 млрд руб. на следующей неделе, а также в связи с переводом в рубли оплаты за газ, экспортируемый в Европу, пояснил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. При этом спрос на иностранную валюту пока остается низким, что, видимо, обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем, отмечает Попов.

Эксперт считает, что в ближайшие дни укрепление рубля может приостановиться из-за того, что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам (по данным ЦБ, в марте депозиты выросли на 2,6 трлн руб., прежде всего за счет сокращения средств на текущих счетах на 2 трлн руб.). «С учетом произошедшего укрепления рубля спрос на валюту со стороны физлиц может резко вырасти, что окажет некоторое давление на рубль», — добавил Попов.

Он напомнил, что в марте на фоне резкого ослабления рубля физлица продали валюту на 570 млрд руб. в чистом выражении, и в июне спрос на нее может оказаться сопоставимым. «После того как будет насыщен повышенный спрос физлиц на валюту (что возможно ближе ко второй половине июня), укрепление рубля может возобновиться, особенно если экспорт из России останется высоким», — предположил Попов.

На прошлой неделе Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г., потому что с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.

Ранее власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке и потребовали от недружественных стран оплачивать поставки газа в рублях.

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