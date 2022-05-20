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20 мая 2022, 13:15

Депутаты предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы

Депутаты предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе
Фото: L!FE / Владимир Суворов

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, пишет издание «Коммерсантъ». Это должно привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов, считают авторы. Сейчас россияне могут заключить контракт до 40 лет, иностранцы — до 30 лет.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», первый военный контракт вправе заключить граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане от 18 до 30 лет. Документ предлагает снять это ограничение, разрешив заключать контракт и тем, кто старше.

Авторами инициативы стали председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба из «Единой России»). В пояснительной записке к законопроекту они отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты.

«Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам»,— отмечают авторы законопроекта.

«Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту»,— сказано в документе.

Господин Картаполов с декабря 2016 по март 2017 года командовал российской группировкой войск в Сирии. Является членом коллегии Минобороны РФ. Господин Красов принимал участие в южноосетинском вооруженном конфликте 2008 года, командуя одной из батальонных тактических групп, за что получил звание Героя России.

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