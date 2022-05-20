Новый муж младшей дочери Владимира Путина возглавит театр оперы и балета в Севастополе
Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский состоит в гражданском браке с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой. У пары есть общая дочь
Издание «Медуза» (признана иностранным агентом) опубликовало расследование о новом зяте президента Владимира Путина. Речь идет о бывшем художественном руководителе Баварского государственного балета, народном артисте России Игоре Зеленском.
Журналисты выяснили, что Игорь Зеленский состоит в гражданском браке с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой. У пары есть общая дочь.
Зеленский работал в Германии, а Тихонова часто к нему прилетала. После начала спецоперации в Украине, зять президента вернулся в Россию.
Журналисты ссылаются на список пассажиров чартерного рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года, которым летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочь, две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.
По данным «Медузы», Игорь Зеленский может возглавить театр оперы и балета в Севастополе, который пока еще находится в стадии строительства. Этот проект анонсировал лично Владимир Путин, а на его реализацию выделили несколько миллиардов рублей.
Напомним, что первый муж Катерины Тихоновой Кирилл Шамалов перед свадьбой получил долю в компании «Сибур». После развода с дочерью президента бизнесмен свою долю продал.