Меню
Политика
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
20 мая 2022, 08:56

Новый муж младшей дочери Владимира Путина возглавит театр оперы и балета в Севастополе

Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский состоит в гражданском браке с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой. У пары есть общая дочь

Новый муж младшей дочери Владимира Путина возглавит театр оперы и балета в Севастополе
Фото: yarnews.net

Издание «Медуза» (признана иностранным агентом) опубликовало расследование о новом зяте президента Владимира Путина. Речь идет о бывшем художественном руководителе Баварского государственного балета, народном артисте России Игоре Зеленском.

Журналисты выяснили, что Игорь Зеленский состоит в гражданском браке с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой. У пары есть общая дочь.

Зеленский работал в Германии, а Тихонова часто к нему прилетала. После начала спецоперации в Украине, зять президента вернулся в Россию.

Журналисты ссылаются на список пассажиров чартерного рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года, которым летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочь, две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.

По данным «Медузы», Игорь Зеленский может возглавить театр оперы и балета в Севастополе, который пока еще находится в стадии строительства. Этот проект анонсировал лично Владимир Путин, а на его реализацию выделили несколько миллиардов рублей.

Напомним, что первый муж Катерины Тихоновой Кирилл Шамалов перед свадьбой получил долю в компании «Сибур». После развода с дочерью президента бизнесмен свою долю продал.

Материалы по теме
Мюнхенская дочь Владимира Путина
Фингвардия Италии арестовала яхту «Шехерезада», связанную с Путиным
Личный оператор Владимира Путина уволился после записи объявления о спецоперации в Украине
Сейчас на главной
НИИ вирусологии создал тест для выявления оспы обезьян
болезни
НИИ вирусологии создал тест для выявления оспы обезьян
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработал автономную тест-систему для выявления случаев заражения оспой обезьян
Летите, головы
война в украине
Летите, головы
Несколько российских военачальников уволены в связи с военными провалами в Украине, сообщает Минобороны Великобритании, подтверждая таким образом информацию украинской военной разведки
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
Ленд-лиз
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
Большинство американских сенаторов поддержали выделение $40 млрд помощи Украине, трансляцию ведет C-SPAN. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Джо Байден
Парламент ЕС требует судить руководство России за нападение на Украину
Европарламент
Парламент ЕС требует судить руководство России за нападение на Украину
Европарламент призывает привлечь военное и политическое руководство России и их союзников к ответственности перед специальным трибуналом за нападение на Украину
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО
НАТО
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс, что было вызвано опасениями по поводу безопасности в связи с войной России в Украин
Авторская колонка
Никакой великой империи нет и больше никогда не будет
В историях с советскими памятниками в странах Балтии есть еще один важный нюанс. Говорят, что эти памятники являются точкой сбора идентичности для местной русской общины. Если это действительно так, то впору задуматься ...
Пожарский Михаил
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
всероссийские движения
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
Предполагается, что участие в организации будет добровольным, а его филиалы и отделения должны появиться по всей стране
Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
импортозамещение
Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена»
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
автосборка
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
КАМАЗ рассматривает локализацию модели JAC iEVS4. При этом «принципиальное решение» по модели, которую будут производить на заводе, пока не принято
Общество
Мюнхенская дочь Владимира Путина
Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила со своим избранником Игорем Зеленским на две страны — Россию и Германию
Пляс выходит в минус
санкции
Пляс выходит в минус
Депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, призывающее к введению санкций против Герхарда Шредера, остающегося главой наблюдательного совета «Роснефти» и члена наблюдательного совета «Роснефти» Карин Кнайсль
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
цензура
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе. Власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о непризнании решений ЕСПЧ
ЕСПЧ
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о непризнании решений ЕСПЧ
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает не исполнять в России постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года
Минфин зальет искусственный дефолт рублями
курс рубля
Минфин зальет искусственный дефолт рублями
Если в Минфине США действительно в конце мая решат не продлевать для России лицензию, позволяющую погашать госдолг в иностранной валюте, то российский Минфин тут же, как того и требует график, приступит к расчетам в рублях
«Родина - это не жопа президента, которую надо целовать»
юрий шевчук
«Родина - это не жопа президента, которую надо целовать»
В телеграме и твиттере появилось видео с Юрием Шевчуком, который высказался о родине во время концерта группы ДДТ. Где и когда была сделана запись, не уточняется
Финляндия отключит поставки российского газа в пятницу или субботу
финляндия
Финляндия отключит поставки российского газа в пятницу или субботу
Gasum продолжает готовиться к сложившейся ситуации вместе со своими клиентами и органами, отвечающими за национальную безопасность снабжения
Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога
война в украине
Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога
Часть бойцов украинского полка «Азов», сдавшихся в плен российским военным, поместили в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом сообщают ростовские издания «Дон24» и 61.ru
В сети появилась карта с утекшими данными ГИБДД, «Яндекс.Еды» и СДЭК
киберпреступность
В сети появилась карта с утекшими данными ГИБДД, «Яндекс.Еды» и СДЭК
На сайте с утечками данных есть поиск по фамилии или номеру телефона. В списки публичных людей попали номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих