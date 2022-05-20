20 мая 2022, 08:41
НИИ вирусологии создал тест для выявления оспы обезьян. В Европе уже есть первые заразившиеся
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработал автономную тест-систему для выявления случаев заражения оспой обезьян
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработал автономную тест-систему для выявления случаев заражения оспой обезьян.
В пресс-службе ведомства сообщили, что российские специалисты провели лабораторные испытания собственной разработки, результаты которых оценили как успешные.
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Великобритании. Инфицированный недавно вернулся из Нигерии. Позже британские медики сообщили еще о двух случаях заражения. В настоящее время число заболевших выросло до девяти человек.
РИА Новости сообщает о первых заразившихся в Австралии, Италии, Швеции, Испании, Португалии и Канаде. Во всех случаях оспу обезьян обнаружили у граждан, которые вернулись из-за границы.