Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО
Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс, что было вызвано опасениями по поводу безопасности в связи с войной России в Украин
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в прошедшую среду, что Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс, что было вызвано опасениями по поводу безопасности в связи с войной России в Украине.
«Я горячо приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы наши ближайшие партнеры, – заявил Столтенберг журналистам после получения писем с заявками от послов двух скандинавских стран. – Сегодня хороший день в критический момент для нашей безопасности».
Теперь заявки должны быть изучены 30 странами, входящими в альянс. Ожидается, что этот процесс займет около двух недель, хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал сомнения по поводу вступления Финляндии и Швеции.
Столтенберг заявил, что члены НАТО «полны решимости проработать все вопросы и оперативно сделать выводы»
«Все союзники согласны с важностью укрупнения НАТО. Мы все согласны, что мы должны сплотиться, и что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться», – заявил он журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Общественное мнение в Финляндии и Швеции значительно изменилось в пользу вступления в НАТО после вторжения России в Украину 24 февраля.