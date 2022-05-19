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19 мая 2022, 20:38

Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс, что было вызвано опасениями по поводу безопасности в связи с войной России в Украин

Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО
Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в прошедшую среду, что Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в альянс, что было вызвано опасениями по поводу безопасности в связи с войной России в Украине.

«Я горячо приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы наши ближайшие партнеры, – заявил Столтенберг журналистам после получения писем с заявками от послов двух скандинавских стран. – Сегодня хороший день в критический момент для нашей безопасности».

Теперь заявки должны быть изучены 30 странами, входящими в альянс. Ожидается, что этот процесс займет около двух недель, хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал сомнения по поводу вступления Финляндии и Швеции.

Столтенберг заявил, что члены НАТО «полны решимости проработать все вопросы и оперативно сделать выводы»

«Все союзники согласны с важностью укрупнения НАТО. Мы все согласны, что мы должны сплотиться, и что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться», – заявил он журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Общественное мнение в Финляндии и Швеции значительно изменилось в пользу вступления в НАТО после вторжения России в Украину 24 февраля.

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