В Домодедово состоялось первое слушание по делу Александра Шестуна об оскорблении суда
19 мая, в Домодедовском суде состоялось первое заседание по существу по делу Александра Шестуна об оскорблении сотрудников суда
Сегодня, 19 мая, в Домодедовском суде состоялось первое заседание по существу по делу Александра Шестуна об оскорблении сотрудников суда. Две основные потерпевшие на заседание не явились.
По делу проходит трое потерпевших — судья Т. Юферова, прокурор Е. Сухова, а также сотрудник Федеральной службы судебных приставов К. Кизилов, присутствовавшие на чтении приговора Александру Шестуну в суде города Подольска. Ни судья, ни прокурор на заседание не явились.
В суде сегодня присутствовали один потерпевший — Кизилов, а также три свидетеля: две сотрудницы Подольского суда и один сотрудник ФССП. Судом принято решение изменить порядок допроса: вместо порядка сначала потерпевшие — потом свидетели решено допрашивать всех по порядку появления на заседаниях.
И потерпевший, и свидетели сообщают, что оскорбления и угрозы в адрес судьи, прокурора и сотрудника ФССП имели место, однако никто конкретных формулировок угроз вспомнить не смог.
Экс-глава Серпуховского района обвинение признает лишь частично: настаивает, что угроз он никому не высказывал, поскольку заявления о возмездии и Гаагском трибунале представителям суда и прокуратуры таковыми де-юре не являются. Однако с обвинением по части оскорбления частично согласен в части зооморфных названий «лисица, жаба и гадюка».
Завершилось первое заседание по существу допросом одного потерпевшего и трех свидетелей.
Бывший глава Серпуховского района, политический заключённый Александр Шестун сегодня на заседании Домодедовского суда по делу об оскорблении представителей власти появился в желто-синей футболке в знак поддержки Украины.
Следующее заседание назначено на 10:00 24 мая.