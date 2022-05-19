В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
Предполагается, что участие в организации будет добровольным, а его филиалы и отделения должны появиться по всей стране
В Госдуму России 19 мая внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена». 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
Авторы законопроекта – депутаты «Единой России», среди них 28-летний депутат, бывший активист «Молодой гвардии Единой России» Артем Метелев.
Согласно документу, цели нового движения – «содействие проведению госполитики в интересах детей, участие в воспитании, организации досуга, формирование мировоззрения детей на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, развитие любви и уважения к Отечеству, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».
Предполагается, что участие в организации будет добровольным, а его филиалы и отделения должны появиться по всей стране. Принимать в «Большую перемену» будут всех учащихся школ в возрасте от 6 лет. В организации будут и совершеннолетние – они исполнят роль «наставников» (вожатых).
Идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, 20 апреля на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал президент России Владимир Путин. С соответствующей инициативой к нему обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская. «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – сказал Путин.