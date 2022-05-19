Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена»
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена». Так он прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, "иглу"».
«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.
После начала военной операции на Украине многие зарубежные компании ушли с российского рынка. Например, такое решение приняла компания Renault, которая продала за рубль активы «Рено Россия» и передала их в собственность Москвы. Теперь на заводе планируют выпускать машины под брендом «Москвич», включая электромобили. По данным СМИ, это будет локализация китайских машин.