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19 мая 2022, 12:08

Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили

КАМАЗ рассматривает локализацию модели JAC iEVS4. При этом «принципиальное решение» по модели, которую будут производить на заводе, пока не принято

Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили

На бывшем заводе «Рено» в Москве планируется производство китайских автомобилей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что завод будет выпускать машины под маркой «Москвич». Согласно заголовку статьи «Ведомостей», под этим брендом будут выпускаться именно китайские машины (в самой статье это прямо не прописано).

По словам одного из источников газеты, КАМАЗ, который Собянин называл «основным технологическим партнером возрожденного завода „Москвич“», ведет переговоры со своим партнером, китайским автоконцерном JAC, а власти Москвы — с неким другим китайским производителем машин.

По данным газеты, КАМАЗ рассматривает локализацию модели JAC iEVS4. При этом «принципиальное решение» по модели, которую будут производить на заводе, пока не принято, пишут «Ведомости». Производство планируется начать не позднее четвертого квартала 2022 года. Утверждается, что сперва на заводе будут собирать машины с двигателем внутреннего сгорания, а затем электрокары.

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