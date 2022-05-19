Госдума одобрила в первом чтении законопроект о непризнании решений ЕСПЧ
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает не исполнять в России постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает не исполнять в России постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года.
С указанной даты постановления ЕСПЧ также не будут считаться основанием для пересмотра вердиктов российских судов, сообщает ТАСС.
В соответствии с документом упоминание ЕСПЧ исключат из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК РФ.
Законопроект о непризнании решений Страсбургского суда подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников (оба - «Единая Россия»).
Напомним, что из-за санкций Россия в марте вышла из Совета Европы, а в сентябре перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека.