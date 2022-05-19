«Родина - это не жопа президента, которую надо целовать»
В телеграме и твиттере появилось видео с Юрием Шевчуком, который высказался о родине во время концерта группы ДДТ. Где и когда была сделана запись, не уточняется
В телеграме и твиттере появилось видео с Юрием Шевчуком, который высказался о родине во время концерта группы ДДТ, пишет издание Медуза. Где и когда была сделана запись, не уточняется. 18 мая коллектив выступает в Уфе. Декорации на видео с речью Шевчука похожи на оформление сцены из роликов, опубликованных в соцсетях зрителей концерта в Уфе и самой группы.
«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», - сказал Шевчук. Зал ответил ему аплодисментами.
«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»
В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I
— Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022
Свою речь, судя по видео, Шевчук произнес перед тем, как исполнить песню «Любовь», которую музыкант написал «после Чечни». По словам Шевчука, эта песня «его спасла».
В апреле концерт группы ДДТ отменили в Тюмени. Шевчук тогда не сообщил точные причины отмены выступления. Он предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.
«В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали», — говорил музыкант, который неоднократно высказывался против войны в Украине.