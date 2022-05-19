Финляндия отключит поставки российского года в пятницу или субботу
Gasum продолжает готовиться к сложившейся ситуации вместе со своими клиентами и органами, отвечающими за национальную безопасность снабжения
По оценкам государственной энергетической компании Gasum, поставки природного газа из России в Финляндию, скорее всего, прекратятся поздно вечером в пятницу или в субботу, пишет финское издание YLE. Gasum не получила никакой информации от "Газпром экспорта" или российского оператора передачи электроэнергии.
Gasum продолжает готовиться к сложившейся ситуации вместе со своими клиентами и органами, отвечающими за национальную безопасность снабжения.
Компания работает над тем, чтобы в летний период обеспечить доступность газа для своих финских клиентов через газопровод Baltic connector и другие источники поставок.
Baltic connector проходит от эстонского портового города Палдиски до муниципалитета Инкоо на южном побережье Финляндии и предоставляет стране доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.