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19 мая 2022, 01:56

Финляндия отключит поставки российского года в пятницу или субботу

Gasum продолжает готовиться к сложившейся ситуации вместе со своими клиентами и органами, отвечающими за национальную безопасность снабжения

Финляндия отключит поставки российского года в пятницу или субботу
Фото: www.offshore-energy.biz

По оценкам государственной энергетической компании Gasum, поставки природного газа из России в Финляндию, скорее всего, прекратятся поздно вечером в пятницу или в субботу, пишет финское издание YLE. Gasum не получила никакой информации от "Газпром экспорта" или российского оператора передачи электроэнергии.

Gasum продолжает готовиться к сложившейся ситуации вместе со своими клиентами и органами, отвечающими за национальную безопасность снабжения.

Компания работает над тем, чтобы в летний период обеспечить доступность газа для своих финских клиентов через газопровод Baltic connector и другие источники поставок.

Baltic connector проходит от эстонского портового города Палдиски до муниципалитета Инкоо на южном побережье Финляндии и предоставляет стране доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

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