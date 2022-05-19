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19 мая 2022, 01:23

Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога

Часть бойцов украинского полка «Азов», сдавшихся в плен российским военным, поместили в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом сообщают ростовские издания «Дон24» и 61.ru

Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога

Часть бойцов украинского полка «Азов», сдавшихся в плен российским военным, поместили в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом сообщают ростовские издания «Дон24» и 161.ru.

«Дон24» ссылается на информацию журналиста RT Валентина Горшенина, который, сопровождал колонну с пленными. «Сдавшихся боевиков «Азова» привезли в зачетное место в Ростове-на-Дону — в СИЗО № 1 на Горького, построенное еще в 1768 год в виде буквы Е — в честь императрицы Екатерины II. Тут сидели красный командир Борис Думенко, командующий 51-м армейским корпусом вермахта генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, террористы и бандиты», — заявил он.

По данным «Дон24», некоторых бойцов привезли в импровизированный фильтрационный центр в селе Еленовка в «ДНР». У издания также есть информация о помещении ряда бойцов в СИЗО Таганрога.

«К нам привезли 89 человек, практически все — комбатанты. <…> Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть останется. Они являются сейчас важным объектом [для обмена]», — утверждает собеседник 161.ru. Издание отмечает, что на комбатантов действие Женевской конвенции не распространяется.

Официально эту информацию не подтверждали ни украинская, ни российская сторона.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за последние два дня 959 украинских военных были вывезены в «ДНР» с мариупольского завода «Азовсталь», где они оставались заблокированными более двух месяцев. По данным Reuters, накануне по меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали с территории завода в сторону «ДНР».

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