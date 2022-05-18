18 мая 2022, 08:56
Российские власти сняли ограничения на выезд в Грузию на машине
В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина также снимаются ограничения на транзитный проезд через Литву в Калининградскую область, а также из области в другие регионы России
Фото: Яндекс.Дзен
Российские власти сняли ограничения на выезд из страны в Грузию через наземные пограничные переходы. В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина также снимаются ограничения на транзитный проезд через Литву в Калининградскую область, а также из области в другие регионы России.
Кроме того, правительство отменило ограничения на въезд российских граждан через границу на территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Напомним, что выезд из России сухопутным путем был ограничен в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Выехать могли только лица со вторым гражданством или ВНЖ, обладатели рабочей или учебной визы. Также можно было выехать за границу на лечение или для воссоединения с семьей.