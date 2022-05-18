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18 мая 2022, 08:43

Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета российских банков в евро и долларах

Deutsche Bank еще в марте уведомил российские банки о закрытии их корсчетов 8 апреля, однако фактически счета были закрыты только 20 апреля

Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета российских банков в евро и долларах
Фото: tumblr.com

Немецкий Deutsche Bank перестал работать с некоторыми крупными российскими банками и закрыл их корреспондентские счета в евро и долларах.

Deutsche Bank еще в марте уведомил российские банки о закрытии их корсчетов 8 апреля, однако фактически счета были закрыты только 20 апреля.

Кредитно-финансовая организация закрыла счета крупных банков, которые не попали под санкции. При этом счета небольших банков, которые «не привлекают к себе внимание», продолжают работать, сообщает РБК.

Решение о закрытии корреспондентских счетов российских банков также принял австрийский Raiffeisenbank.

Какие именно банки остались без валютных корреспондентских счетов в иностранных банках, не уточняется.

Клиенты российских банков могут столкнуться с трудностями в проведении платежей и переводе денег на свои счета за границей.

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