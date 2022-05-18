Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета российских банков в евро и долларах
Deutsche Bank еще в марте уведомил российские банки о закрытии их корсчетов 8 апреля, однако фактически счета были закрыты только 20 апреля
Немецкий Deutsche Bank перестал работать с некоторыми крупными российскими банками и закрыл их корреспондентские счета в евро и долларах.
Deutsche Bank еще в марте уведомил российские банки о закрытии их корсчетов 8 апреля, однако фактически счета были закрыты только 20 апреля.
Кредитно-финансовая организация закрыла счета крупных банков, которые не попали под санкции. При этом счета небольших банков, которые «не привлекают к себе внимание», продолжают работать, сообщает РБК.
Решение о закрытии корреспондентских счетов российских банков также принял австрийский Raiffeisenbank.
Какие именно банки остались без валютных корреспондентских счетов в иностранных банках, не уточняется.
Клиенты российских банков могут столкнуться с трудностями в проведении платежей и переводе денег на свои счета за границей.