Против «золотой судьи» из Краснодара возбудили дело по факту мошенничества
Постановление о возбуждении дела против экс-главы административной коллегии Краснодарского края подписал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
«Золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в крупном мошенничестве и служебном подлоге.
Постановление о возбуждении дела против экс-главы административной коллегии Краснодарского края подписал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Согласно версии следствия, Елена Хахалева с января 2016 года по июль 2019 года без уважительных причин не вышла на работу 127 раз. Прогулянные дни при этом были отмечены как рабочие, поэтому судье начислялась зарплата. Таким образом она незаконно получила 1,2 млн рублей.
«КоммерсантЪ» сообщает, что сейчас экс-судья находится за пределами России.
Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери, на которой выступили звезды российского шоу-бизнеса. Адвокат Сергей Жорин утверждал, что торжество обошлось в 2 млн долларов, но судья эти сведения опровергла. По словам Хахалевой, на свадьбу потратили не более 5 млн рублей.