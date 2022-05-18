18 мая 2022, 01:34
Россия может выйти из Болонской системы, а студенты не смогут учиться за границей
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отказаться от Болонской системы и вернуться к «традиционной русской системе образования»
Фото: maxpark.com
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отказаться от Болонской системы и вернуться к «традиционной русской системе образования».
По мнению депутата, такая мера позволит не «потерять наших школьников и граждан».
Болонская система образования позволяет российским студентам продолжать учиться и работать за границей. Инициатива депутата Толстого фактически «захлопнет дверь для российских студентов в большой мир образования за пределами РФ», заявил эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский в беседе с The Insider (издание признано инагентом).