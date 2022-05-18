Госдума отказалась обменивать сложивших оружие украинских военных с «Азовстали»
За последние сутки в плен сдались 250 бойцов полка «Азов», среди которых были и раненые. В Минобороны Украины заявили, что все вывезенные с «Азовстали» военные подлежат потенциальному обмену пленными с Россией
Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на обмен «нацистскими преступниками» и снять мораторий на смертную казнь. С такой инициативой парламентарии выступили после сдачи в плен украинских военных, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
За последние сутки в плен сдались 250 бойцов полка «Азов», среди которых был 51 раненый. В Минобороны Украины заявили, что все вывезенные с «Азовстали» военные подлежат потенциальному обмену пленными с Россией.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что нужно запретить обмен «нацистских преступников». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин с этой инициативой согласился и поручил подготовить соответствующее протокольное поручение палаты.
«Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», - заявил Володин, слова которого приводит телеграм-канал «Агентство.Новости».
Депутат Леонид Слуцкий в свою очередь предложил отменить мораторий на смертную казнь и показать всему миру, что «украинские националисты достойны только высшей меры наказания».
В тоже время Президент Украины Владимир Зеленский, в официальном телеграм-канале, заявил следущеее: «Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек».