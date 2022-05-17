Выступившие на концертах «Zа Россию» поэты заявили, что получили меньше денег, чем указано в сметах
Поэты Мария Ватутина и Игорь Караулов заявили, что за выступления на концертах получили гонорар меньше, чем был указан в сметах
Поэты Мария Ватутина и Игорь Караулов заявили, что за выступления на концертах «Zа Россию» получили гонорар меньше, чем был указан в сметах. Об этом они рассказали телеграм-каналу «Можем объяснить». 11 мая Русская служба «Би-би-си» выпустила материал, в котором говорилось, что на выступления Ватутиной в семи городах выделили 596,4 тысяч рублей, а Караулов должен был получить 567 тысяч рублей. Журналистам «Можем объяснить» оба поэта заявили, что их гонорары «исчислялись двухзначными числами».
«Мои командировочные за 24 дня исчислялись двухзначной цифрой. <...> Если распил, что не доказано, конечно, очень будет противно», — сказала Ватутина поэтесса.
По данным «Можем объяснить», она обратилась к кураторам программы, попросив объяснить расхождения в цифрах, но ответа пока не получила. Еще одна участница марафона, попросившая не называть ее имени, также опровергла размер гонорара за несколько выступлений. По ее словам, она получила сумму «в разы меньше».
Бесплатные концерты в рамках марафона «Zа Россию» прошли в конце апреля-начале мая во многих городах России — Ижевске, Липецке, Кемерово и других. Больше всего за участие в марафоне пришлось заплатить рок-музыканту Сергею Галанину и его группе «СерьГа». Выступить на патриотическом мероприятии он согласился за 10,5 млн рублей. Певице Виктории Дайнеко Росконцерт выплатил за участие в марафоне 4 млн рублей. Столько же получила и группа Uma2rman за единственный концерт в Барнауле.