Финская пивоварня готовит к продаже пиво под брендом НАТО
В то время как Финляндия делает шаги в подаче заявки на членство в НАТО, небольшая пивоварня выпустила новое пиво под маркой НАТО. Напиток производится компанией Olaf Brewing, базирующейся в Савонлинне
В то время как Финляндия делает шаги в подаче заявки на членство в НАТО, небольшая пивоварня выпустила новое пиво под маркой НАТО, пишет финское издание Yle.
На синей этикетке пива, получившего название «Отан» (французский вариант Организации), изображена мультяшная фигура в металлическом доспехе, украшенная символом компаса на флаге НАТО.
Напиток производится компанией Olaf Brewing, базирующейся в Савонлинне.
«Мы бы не стали этого делать, если бы не думали, что это пойдет на пользу Финляндии и ее безопасности», — сказал генеральный директор компании Петтери Вянттинен, отметив, что небольшим пивоварням легко принимать быстрые решения.
Расположение пивоварни в Савонлинне также сыграло роль в рождении пива под маркой НАТО, поскольку во время Второй мировой войны юго-восточный город подвергся бомбардировке советскими самолетами. Венттинен сказал, что его бабушка до сих пор помнит взрывы бомб в центре города.
«Мы надеемся, что после вступления в НАТО подобные события больше никогда не повторятся в Савонлинне или Финляндии», — сказал Венттинен.
Новое пиво компании вызвало большой интерес у владельцев магазинов и ресторанов.
«Телефон звонил все утро, и люди спрашивали: «Когда вы сможете доставить товар?» — пояснил он.
Риикка-Мария Лемминки, глава отдела маркетинга Финляндии, сказала, что ей неизвестно о каких-либо других маркетинговых кампаниях под брендом НАТО в Финляндии. Но ей нравится эта идея.
«Большинство людей поддерживают НАТО, поэтому я думаю, что маркетологи будут придерживаться этой темы», — сказала она.