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17 мая 2022, 14:43

Финская пивоварня готовит к продаже пиво под брендом НАТО

В то время как Финляндия делает шаги в подаче заявки на членство в НАТО, небольшая пивоварня выпустила новое пиво под маркой НАТО. Напиток производится компанией Olaf Brewing, базирующейся в Савонлинне

Финская пивоварня готовит к продаже пиво под брендом НАТО

В то время как Финляндия делает шаги в подаче заявки на членство в НАТО, небольшая пивоварня выпустила новое пиво под маркой НАТО, пишет финское издание Yle.

На синей этикетке пива, получившего название «Отан» (французский вариант Организации), изображена мультяшная фигура в металлическом доспехе, украшенная символом компаса на флаге НАТО.

Напиток производится компанией Olaf Brewing, базирующейся в Савонлинне.

«Мы бы не стали этого делать, если бы не думали, что это пойдет на пользу Финляндии и ее безопасности», — сказал генеральный директор компании Петтери Вянттинен, отметив, что небольшим пивоварням легко принимать быстрые решения.

Расположение пивоварни в Савонлинне также сыграло роль в рождении пива под маркой НАТО, поскольку во время Второй мировой войны юго-восточный город подвергся бомбардировке советскими самолетами. Венттинен сказал, что его бабушка до сих пор помнит взрывы бомб в центре города.

«Мы надеемся, что после вступления в НАТО подобные события больше никогда не повторятся в Савонлинне или Финляндии», — сказал Венттинен.

Новое пиво компании вызвало большой интерес у владельцев магазинов и ресторанов.

«Телефон звонил все утро, и люди спрашивали: «Когда вы сможете доставить товар?» — пояснил он.

Риикка-Мария Лемминки, глава отдела маркетинга Финляндии, сказала, что ей неизвестно о каких-либо других маркетинговых кампаниях под брендом НАТО в Финляндии. Но ей нравится эта идея.

«Большинство людей поддерживают НАТО, поэтому я думаю, что маркетологи будут придерживаться этой темы», — сказала она.

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