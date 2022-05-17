В России разрешили выпускать машины без подушек безопасности, ABS и ESP
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает производить в России упрощенные модели автомобилей экологического класса «Евро-0» без подушек безопасности и ABS
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает производить в России упрощенные модели автомобилей экологического класса «Евро-0».
Также разрешается выпуск машин без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов (ABS) и динамической системы стабилизации (ESP) и других систем, с поставками которых возникли проблемы из-за санкций.
Постановление главы правительства будет действовать до 1 февраля 2023 года.
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с The Insider (издание признано инагентом) отметил, что все подушки безопасности производятся в «недружественных» России странах, поэтому владельцам отечественных машин придется покупать их отдельно.
В свою очередь автоэксперт Сергей Асланян отметил, что еще большей проблемой является отказ от ABS и ESP, который спасают жизнь человеку.
«Такие штуки, как ABS и ESP, очень важны и неслучайно придуманы человечеством, и неслучайно являются обязательными во многих странах. Именно потому, что они лучше водителей умеют водить машину», - отметил эксперт.