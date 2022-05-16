В Словакии задержали экс-главу Минюста за поддержку действий Путина в Украине
По информации медиа, ведомство обвинило экс-главу ВС в уголовном преступлении из-за опубликованного им материала, где Гарабин выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина
Входящее в состав полиции Словакии национальное криминальное агентство (НАКА) задержало бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за «одобрение действиям России в Украине». Об этом сообщает местный телеканал Markiza.
По информации медиа, ведомство обвинило экс-главу ВС в уголовном преступлении из-за опубликованного им в Facebook материала, где Гарабин выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине.
«В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин», — написал Гарабин.
Ранее в Словакии заявили о решении отказаться от российского газа и нефти в ближайшем будущем, но Братислава пойдет на этот шаг, только если это будет технически осуществимо. О намерении словацких властей рассказал премьер-министр Эдуард Хегер. «Мы хотим отказаться от поставок газа и нефти из России как можно скорее. Это позиция Словакии, но она должна быть технически осуществимой», — сказал политик.