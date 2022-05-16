Пентагон заказал новую партию Javeline - часть из них для Украины
Минобороны США заключило контракт на поставку новой партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin ATWS. Контракт подразумевает производство 1,3 тыс комплектов на общую сумму $309 млн
Минобороны США заключило контракт на поставку новой партии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin ATWS. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на заявление компании Lockheed Martin, которая производит эти комплексы.
Отмечается, что контракт подразумевает производство 1,3 тыс комплектов на общую сумму $309 млн. Часть из них будут переданы Украине в рамках военной помощи.
Среди получателей Javelin также значатся Норвегия, Албания, Латвия и Таиланд.
Javelin разрабатывается и производится совместным предприятием Javelin Joint Venture, которым владеет Lockheed Martin и компания Raytheon Missiles & Defense.
Дальность комплекса 4 км, она захватывает цель по тепловому излучению и может поражать как летящие, так и наземные объекты.