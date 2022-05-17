Венгрия потребовала от Евросоюза 18 млрд евро за отказ от российской нефти
Венгрия потребовала от Евросоюза «приемлемого решения» проблем, которые могут возникнуть у страны в случае отказа от российской нефти. Под таким решением Будапешт в первую очередь имеет ввиду крупную денежную компенсацию
Венгрия потребовала от Евросоюза «приемлемого решения» проблем, которые могут возникнуть у страны в случае отказа от российской нефти. Под таким решением Будапешт в первую очередь имеет ввиду крупную денежную компенсацию.
Глава МИДа Петер Сийярто заявил агентству Reuters, что ЕС до сих пор не сделал «адекватного предложения» о компенсации потерь от введения эмбарго на российскую нефть.
«Европейская комиссия создала нам проблемы, поэтому Венгрия справедливо ожидает, что ЕС должен предложить решение», — заявил министр.
Г-н Сийярто добавил, что Венгрию бы устроила компенсация в размере 15-18 млрд евро.
Другое решение, предложенное министром, — исключение трубопроводной нефти из эмбарго.
Напомним, что Евросоюз планирует полностью отказаться от покупки российской нефти в рамках санкций. Власти Венгрии выступили против данной меры, ответив, что экономика и граждане страны не должны страдать из-за конфликта в Украине.