17 мая 2022, 01:01
Агрегатор такси Gett уведомил водителей и клиентов об уходе из России
Агрегатор такси Gett объявил об уходе из России. Соответствующее сообщение 16 мая получили водители, сотрудничавшие с сервисом. Приложение Gett будет работать до 31 мая
Фото: oborot.ru
Агрегатор такси Gett объявил об уходе из России. Соответствующее сообщение 16 мая получили водители, сотрудничавшие с сервисом.
Приложение Gett будет работать до 31 мая.
Ранее сообщалось, что российский офис Gett по экономическим причинам будет реорганизован. В компании тогда сообщили, что из-за санкций из России ушли многие корпоративные клиенты, а развивать бизнес в стране стало трудно.
В России агрегатор такси зарабатывал 14% от общей выручки, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).