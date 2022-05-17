ЦБ разрешил россиянам переводить на свои заграничные счета по 50 тысяч долларов в месяц
Центральный банк в пять раз повысил ежемесячный лимит денежных переводов за границу. Теперь россияне смогут отправлять на свои иностранные счета ил счета близких родственников 50 тысяч долларов в месяц
Центральный банк в пять раз повысил ежемесячный лимит денежных переводов за границу. Теперь россияне смогут отправлять на свои иностранные счета ил счета близких родственников 50 тысяч долларов в месяц.
Лимит на переводы без открытия счета остается прежним. Для резидентов и нерезидентов из «дружественных» стран он составляет 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте в месяц.
Что касается резидентов «недружественных» стран, то им разрешается переводить за границу собственную зарплату в рублях и иностранной валюте.
Напомним, что в конце февраля Центробанк ввел жесткие валютные ограничения из-за обвала рубля на фоне западных санкций, которые были введены против РФ из-за спецоперации в Украине. Первоначально россиянам разрешалось переводить деньги за границу только на счета близких родственников, но не более 5 тысяч долларов в месяц. После стабилизации рубля ЦБ разрешил переводить гражданам по 5 тысяч долларов на собственные иностранные счета.